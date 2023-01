Return to Monkey Island: edizione fisica e Collector's annunciate da Limited Run Games

Return to Monkey Island avrà infine un'edizione fisica e anche una Collector's Edition per collezionisti, entrambe curate da Limited Run Games, con l'apertura dei preorder che avverrà nei prossimi giorni, tra poco.

Trattandosi di un gioco che affonda le sue radici nella tradizione classica dei videogiochi, Return to Monkey Island è sicuramente un titolo che in molti aspettavano in versione fisica, dunque c'è la possibilità che queste copie vadano a ruba: segnatevi dunque la data d'inizio dei preorder che sarà il 20 gennaio 2023, perché è probabile che le versioni fisiche di Limited Run Games scompaiano in poco tempo dalla disponibilità.

È possibile effettuare il preorder fino al 5 marzo 2023, data dalla quale probabilmente inizierà poi la distribuzione, anche se non ci sono ancora informazioni precise al riguardo. La versione standard presenta il gioco su supporto fisico e la confezione classica per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.



Particolarmente interessante è però l'edizione per collezionisti, opportunamente chiamata CollectARR's Edition, per richiamare lo stile tipico piratesco, che sempre per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC si presenta decisamente più ricca, come visibile nell'immagine qui sotto.



All'interno di una bella confezione di grandi dimensioni troviamo il gioco in formato fisico con scatola propria, un libretto illustrato, la colonna sonora originale su CD, delle chiavi da collezione, diverse in base alla piattaforma scelta, una spilla Chum's Luke, una pallina antistress a forma di pesce palla, il pamphlet di LeChuck "Ge on Board", un libretto con disegni e artwork e anche una lettera da parte di Ron Gilbert e Dave Grossman.

Questo rappresenta probabilmente il pacchetto ideale per il fan di Monkey Island, ma non è l'unico. Nel caso in cui si possieda già la Monkey Island Anthology, già distribuita tempo fa da Limited Run Games, è possibile acquistare un Upgrade Kit dedicato a Return to Monkey Island, che di fatto aggiunge anche l'ultimo capitolo alla raccolta già distribuita, con diversi bonus a tema come potete vedere qui sotto.



Return to Monkey Island è uscito lo scorso novembre anche su PS5 e Xbox Series X|S, peraltro lanciato direttamente al day one su Xbox Game Pass, e rappresenta al momento il gioco venduto più velocemente nella serie di avventure ancora prima di raggiungere le due piattaforme in questione.