Wo Long: Fallen Dynasty, un nuovo video gameplay mostra lo scontro col terribile Aoye

Wo Long: Fallen Dynasty torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay, in questo caso incentrato sullo scontro con un boss che si presenta alquanto impegnativo ed epico, portando a un combattimento intenso che ben dimostra le caratteristiche di questo nuovo titolo di Team Ninja.

Nei cinque minuti di video possiamo vedere il protagonista scontrarsi con Aoye, una sorta di bestia mitologica che sembra una sorta di gigantesco toro mutato e dotato di ramificazioni che consentono al suo corpo di allungarsi per colpire anche a distanza.

Anche la creatura in questione deriva dall'immaginario preso come riferimento per Wo Long: Fallen Dynasty, ovvero la mitologia tradizionale cinese, recuperando elementi dal folklore asiatico per mettere in scena una storia epica e spettacolare, tutta basata su sfide di notevole intensità.

Wo Long: Fallen Dynasty è strutturato come un action RPG con caratteristiche fortemente improntate sullo stile souls-like e lo stesso director Masakazu Hirayama del Team Ninja ha riferito chiaramente che si tratterà di un gioco impegnativo e per nulla facile.

Un esempio del tasso di sfida possiamo probabilmente averlo proprio dal nuovo video gameplay visibile qui sopra, che dimostra come anche l'Aoye richieda un notevole impegno per essere abbattuto. Il gioco si è mostrato nei giorni scorsi anche con un altro video incentrato sui pericoli del Monte Tianzhu, con ulteriori informazioni arrivate sulle tipologie di armi e armature che sanno presenti al suo interno.

Ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty ha la data d'uscita fissata per il 3 marzo 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, con lancio al day one anche all'interno di Xbox Game Pass.