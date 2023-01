Project Q: il gioco Battle Arena di Ubisoft entra in fase di test

Secondo quanto riferito da Insider Gaming, il sito gestito dal giornalista/insider Tom Henderson, sembra che Ubisoft stia portando avanti il suo nuovo gioco in stile battle arena chiamato al momento Project Q, con il titolo che starebbe entrando in questi giorni nella fase di testing più avanzata.

Secondo quanto riferito da Henderson, che ha ricevuto informazioni da alcune fonti interne, questa fase di playtesting dovrebbe avvenire in diversi step progressivi nei prossimi mesi: una a fine gennaio, una ad aprile e una giugno. Ognuna di queste fasi dovrebbe durare circa una settimana, ma al momento non ci sono informazioni su un'eventuale apertura al pubblico del gioco.

Non ci sono molti dettagli su questo misterioso Project Q, ma il titolo è stato ufficialmente annunciato da Ubisoft con l'apertura delle registrazioni per la beta, lo scorso aprile. Nonostante la definizione di Battle Arena, sembra non abbia a che fare con i battle royale né con Quartz e NFT, in base a quanto riferito dalla stessa Ubisoft.

Coloro che si sono registrati per la beta potrebbero entrare a far parte delle prossime sessioni di test previste per questi mesi, dunque dovrebbero emergere delle comunicazioni ufficiali da parte del publisher nel breve periodo, anche se questi test potrebbero comunque essere legati ancora all'ambito interno con aperture progressive verso gli utenti esterni.

La struttura del gioco dovrebbe essere un multiplayer con varie modalità di gioco, che vede squadre affrontarsi all'interno di livelli ampi in stile arena, secondo diverse regole e utilizzando varie armi e sistemi di combattimento.