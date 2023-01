Offerte Amazon: Kindle Paperwhite e Signature Edition in sconto, vediamo i prezzi

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Kindle Paperwhite (8 e 16 GB) e Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB). Lo sconto varia dall'11% al 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo e tramite i box qui sotto. Kindle Paperwhite da 8 e 16 GB è disponibile sia nel modello Con Pubblicità (indicato nei box qui sopra) sia nel modello Senza Pubblicità. Quest'ultimo ha un costo aggiuntivo ma non include alcuna pubblicità durante l'uso del dispositivo: quest'ultima appare unicamente quando non si sta leggendo, quindi non si deve temere di essere interrotti.

Kindle Paperwhite Signature Edition propone le stesse caratteristiche del modello base con in più una serie di miglioramenti. Oltre alla memoria da 32 GB, propone anche la ricarica wireless e una luce frontale con regolazione automatica. Lo schermo è sempre da 300 ppi con bordi sottili e antiriflesso, per leggere come sulla carta stampata. Il caricatore wireless compatibile con tecnologia Qi è venduto separatamente.

Kindle Paperwhite Signature Edition

