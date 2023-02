PS Store: sconti "Sali di livello" per PS5 e PS4 disponibili, tante offerte per DLC ed espansioni

Sony ha dato il via a una nuova promozione per il PlayStation Store, chiamata Sali di livello. Si tratta di un'offerta dedicata a pacchetti di contenuti aggiuntivi ed espansioni per vari giochi di alto livello, con sconti fino al 60%. Vediamo alcuni esempi dei prodotti più interessanti in sconto.

Prima di tutto, sappiate che potete vedere la lista completa degli sconti del PS Store a questo indirizzo. Se volete qualche suggerimento, possiamo consigliarvi i vari contenuti aggiuntivi di Assassin's Creed Odyssey, ora in sconto al 50%. Potete trovare sia il Season Pass che le singole aggiunte, come "Il Destino di Atlantide" e "L'Eredità della Prima Lama". Anche Valhalla e Orings stanno ottenendo sconti per i propri contenuti aggiuntivi.

Per chi ama i giochi Sony, potete trovare il pacchetto di contenuti aggiuntivi Marvel's Spider-Man La città che non dorme mai, che introduce tre diversi gruppi di missioni che proseguono la storia dell'Uomo Ragno originale. Trovate anche il DLC di Bloodborne, consigliatissimo se avete apprezzato il gioco base.

Troviamo anche vari sconti per Dragon Ball Xenoverse 2, theHunter: Call of the Wild, SnowRunner, Mortal Kombat 11 e non solo. In totale ci sono 1.053 elementi in promozione, quindi se siete giocatori che amano ampliare i videogame acquistato con contenuti aggiuntivi avremo molta scelta.

Diteci, di norma vi piacciono i DLC oppure preferite fermarvi al gioco base e poi passare ad altro?