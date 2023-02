iPhone 15, isola dinamica su tutti i modelli e porta USB-C confermati da un leak

A quanto pare tutti i modelli di iPhone 15 includeranno l'isola dinamica, attualmente appannaggio esclusivo delle versioni Pro dello smartphone, nonché la presenza della porta USB-C in luogo del Lightning: lo conferma un leak.

Lo scorso settembre un insider ha riferito che tutti i modelli di iPhone 15 avranno la Dynamic Island, e le foto reali che trovate qui sotto, relative a uno dei primi pezzi prodotti per la versione standard del terminale, lo confermano.

Tuttavia c'è di più: andando a controllare i file CAD tridimensionali spuntati in rete di recente, è venuto fuori che le dimensioni del dispositivo non corrispondono a quelle dell'attuale generazione, e che dunque iPhone 15 potrebbe vantare uno schermo più grande.

Di quanto, esattamente? Poco, pare un decimo di pollice in più sulla diagonale, ma sufficiente a differenziare il prossimo modello dagli iPhone 14, a maggior ragione se Apple ha deciso di introdurre l'isola dinamica come feature di partenza e non più come un'esclusiva.