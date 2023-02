ASUS ROG Harpe e ROG Hone Ace Aim Lab Edition: abbiamo provato mouse e mousepad per competere

Se per alcuni mouse e tastiera sono naturali estensioni del corpo, giocare su PC non sempre è una strada facile da percorrere, specialmente per chi la imbocca per la prima volta. Non è facile perché il sistema MK (mouse and keyboard) non solo diverge totalmente dall'uso quotidiano delle periferiche che tutti usiamo, ma soprattutto perché è difficile trovare uno spazio sicuro in cui allenarsi. Ve lo testimonia chi scrive che, dopo 20 anni da solida giocatrice console, ha deciso di buttarsi nel mondo degli shooter PC con Valorant. Una parte cruciale dell'esperienza su PC è comprendere come e perché la composizione e funzionamento di una periferica ha impatto sulle nostre performance. Certo, potete giocare senza avere la minima idea di com'è fatto il vostro mouse, ma nel momento in cui applicate un minimo di criterio tecnico all'allenamento, la differenza si sente. Capire con quale sensibilità, FoV o crosshair (la forma del puntatore) giocare fa la differenza, ma per fare tutti questi test le soluzioni offerte dai publisher cominciano a non bastare più. Per questo un software come Aim Lab, app dedicata al miglioramento della mira su shooter PC, è stato accolto a braccia aperte dalla community. E non sorprende, per estensione, che un'eccellenza nel mondo hardware come ASUS abbia voluto per la sua linea gaming ROG un partner così speciale per il binomio Harpe Ace e Hone Ace. Facciamo riferimento al Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e al Mousepad gaming ROG Hone Ace Aim Lab Edition, che abbiamo potuto provare durante un evento presso il flagship store di ASUSa Milano, insieme alla tastiera ROG Falchion Ace presentata al CES di Las Vegas. Di seguito, in questo provato, vi parleremo di tutti e tre i prodotti, raccontandovi nello specifico la filosofia dietro l'accoppiata Harpe e Hone.

Aim Lab e ASUS: una partnership vincente Aim Lab è gratuito e vi aiuterà a migliorare nel vostri shooter preferiti Per chi non la conoscesse, Aim Lab è un'applicazione disponibile su Steam gratuitamente (che offre poi servizi aggiuntivi attraverso l'abbonamento plus al costo di 9,99$) pensata per allenare la propria mira su PC attraverso esercizi sia proposti dall'app stessa che sfide create dalla community. I titoli principali supportati da Aim Lab sono Valorant, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Rainbow Six: Siege, Fortnite e CS:GO, e per ognuno di questi si può allenare un singolo aspetto della mira, dalla velocità al tracking. A parlarci della collaborazione tra la startup americana Stateace e il colosso taiwanese è stato Giovanni Laerte Frongia, Director of Product Management di Aim Lab Desktop. Laerte inizia la sua carriera come giocatore professionista di Valorant nella squadra Reply Totem, organizzazione eSport di cui ASUS è sponsor tecnico. Da lì, ci racconta durante l'evento, l'approdo a Stateace è stata una serie di fortunate coincidenze, accompagnate però da una determinazione non indifferente e una spropositata passione per le periferiche PC. Da parte di ASUS invece, l'intenzione era trovare un partner che potesse esaltare ancor di più la qualità dei suo prodotti, andando ad ampliare ovviamente l'utenza. "Avere un set di prodotti che permette di assistere in modo preciso il giocatore e offrirgli uno spazio sicuro per allenarsi per noi è davvero importante, perché permette alle persone di esercitarsi, non necessariamente a livelli pro ai quali comunque si può arrivare con questa tecnologia, serve ad avvicinare nuovi giocatori" dice Marco Astori, Country Manager di ASUS Italia.

La tastiera ROG Falchion Ace La ROG Falchion Ace è il perfetto compromesso tra forma e prestazioni Prima di occuparci della Aim Lab Edition, dedichiamo un piccolo spazio a un prodotto tutt'altro che trascurabile, la ROG Falchion Ace che abbiamo avuto modo di recensire in modo approfondito appena un mese fa. Parliamo di una tastiera compatta dotata di un pannello touch interattivo posizionato sul lato sinistro. Il pannello permette di creare una serie di scorciatoie utili come regolare il volume, passare da un app all'altra o copiare/incollare un oggetto, fino ad arrivare all'impostazione di alcune macro utili durante il gioco. La tastiera può ovviamente essere inclinata in diverse posizioni grazie ai piedini posteriori e grazie al suo formato, compatto al 65% e può così essere posizionata facilmente in qualsiasi setup PC, anche il più limitato. Le due porte USB, posizionate entrambe sul retro della tastiera sugli angoli opposti, offrono anche una maggiore versatilità e gestione migliorata dei cavi. Come per la ROG Azoth, di cui potete leggere qui la nostra recensione, anche la Falchion Ace può montare tre diverse tipologie di switch: quelli rossi sono pensati per un'esperienza lineare e veloce, i marroni offrono una risposta tattile più pronunciata mentre i blu sono indicati per tutti coloro che apprezzano un click più pronunciato alla pressione dei tasti. Il feedback è davvero piacevole nonostante la composizione della tastiera non sia stratificata come la Azoth; la schiuma integrata assorbe il rumore e l'eco dei tasti, gli stabilizzatori di commutazione riducono l'attrito del tasto e il copri tastiera a doppio fuoco riduce l'oscillazione dei tasti. Connettività : USB 2.0 (TypeC to TypeA)

: USB 2.0 (TypeC to TypeA) Illuminazione : Per-Key RGB LEDs

: Per-Key RGB LEDs Velocità report USB : (USB Report rate) 1000 Hz

: (USB Report rate) 1000 Hz SO : macOS 10.11 / Windows 11

: macOS 10.11 / Windows 11 Software : Armoury Crate

: Armoury Crate Dimensioni : 305.79 x 101 x 37.5mm

: 305.79 x 101 x 37.5mm Peso: circa 599g senza cavi