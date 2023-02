Aces & Adventures, la recensione di un mix tra Magic e il Poker

Poker e Magic

Una classica schermata di combattimento di Aces & Adventures

Andiamo subito al sodo e vediamo in che modo funziona Aces & Adventures. Ad ogni partita avremo due mazzi di carte: uno fisso, basato sulle carte del poker con i quattro semi, e uno determinato dalle abilità del nostro personaggio (di cui parliamo poco sotto).

Le carte abilità permettono di eseguire azioni particolari, come annullare le offensive avversarie, attivare scudi, evocare alleati, aggiungere potenziamenti al nostro eroe o indebolire i nemici. Le carte di poker, invece, sono spese per attivare le abilità e per combattere. Per attaccare dobbiamo scegliere una combinazione di carte valida secondo le regole del poker, ovvero carta alta, coppia, tris, scala, colore e via dicendo. Il numero di carte usate determina quanto è grande il danno inflitto.

Ovviamente ci si può anche difendere dalle combinazioni di carte nemiche, usando lo stesso numero di carte. I nemici pescano carte solo quando attaccano o difendono, quindi ovviamente non sappiamo se avranno una mano valida per sconfiggerci. Bisogna anche fare molta attenzione perché un attacco fallito rigira il danno su di noi e, allo stesso modo, se siamo noi a difenderci con successo riflettiamo il danno sull'avversario. Anche per questo, con certi personaggi e determinate combinazioni di carte risulta molto più utile non attaccare nel nostro turno e tenere una buona combinazione di carte per la fase di difesa, così da non subire danni e anzi infliggerli.

Il sistema di gioco è quindi un mix di strategia, buona creazione di un mazzo e fortuna. Potete avere abilità devastanti, ma se queste richiedono carte di semi che in quel momento non avete in mano non vi sono molte chance di vittoria. La fortuna si può però piegare al nostro volere in quanto tra uno scontro e l'altro avremo anche la possibilità di ottenere equipaggiamenti che attivano capacità uniche, come la possibilità di cambiare il seme delle carte, potenziare i danni inflitti o annullare quelli subiti usando certe combinazioni. È in queste occasioni che Ace & Adventures diventa molto più divertente, in quanto si ampliano le possibilità strategiche a nostra disposizione.

I menù di creazione del mazzo è abbastanza semplice da usare in Aces & Adventures

Ovviamente in tutto questo si deve anche tenere in considerazione il nemico. Le creature che andremo ad affrontare dispongono sempre di abilità, come la possibilità di attaccare due volte, ottenere bonus in base alle nostre carte o in base ai semi da loro usati in fase offensiva. Gli effetti sono veramente moltissimi e continuano a cambiare un po' le carte in tavola (battuta voluta). I boss sono in media quelli più interessanti, in quanto sono spesso in grado di evocare alleati, imporre depotenziamenti e o comunque metterci maggiormente in difficoltà.

Nel complesso, Aces & Adventures ha un sistema di gioco semplice da approcciare ma abbastanza vario e dinamico sul lungo termine. Anche per questo le prime ore di gioco sono quelle più piatte, perché ancora non abbiamo un mazzo potente e i nemici stessi sono molto semplici. Fortunatamente dopo essere avanzati un po' nel gioco si raggiunge il giusto mix tra strategia e fortuna.