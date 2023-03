Offerte eBay: Nintendo Switch nel bundle del Mario Day in leggero sconto

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Nintendo Switch nel bundel per Mario Day, che include una copia di Super Mario Odyssey e degli steaker adesivi con i personaggi di Super Mario Bros. - Il Film. Lo sconto è di 10€ rispetto al prezzo consigliato ufficiale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo e catalogato anche come servizio eBay Premium, per affidabilità e velocità di spedizione, che è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Questo bundle Nintendo Switch è stato reso disponibile in occasione del Mario Day 2023. Include un Nintendo Switch standard, che permette di giocare sia in modalità portatile che in modalità TV. Inoltre, include il gioco Super Mario Odyssey, un platform 3D amato da critica e pubblico.