Epic Games Store: giochi gratis del 23 marzo 2023 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 23 marzo 2023. Come annunciato la scorsa settimana i titoli in questione sono Chess Ultra e il pacchetto World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 23 marzo 2023 dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Chess Ultra e da qui quella di World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 30 marzo 2023, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Chess Ultra è un gioco di scacchi che presenta una grafica 4K con animazioni molto curate. Include sia una modalità offline in cui potrete affrontare 10 livelli di IA "approvati dai grandi maestri" e multigiocatore, sia online con tanto di graduatoria ELO che in locale. Il gioco inoltre supporta anche i visori Oculus Rift e HTC Vive.

World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi è un pacchetto per il titolo free-to-play World of Warships che include una corazzata premium e un set di bonus. Nello specifico otterrete la Ishizuchi, una corazzata giapponese di livello IV, spazio nel porto per le navi, 11 mimetiche di livello Epic, 11 bonus di quattro tipologie ("+20% di crediti", "+100% di Exp nave", "+100% di Exp comandante" e "+300% di Exp gratis") e 5 container ricompensa.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 23 marzo 2023? Fatecelo sapere nei commenti.

Inoltre è stato annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store della prossima settimana, che sarà disponibile dal 30 marzo.