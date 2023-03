Offerte Amazon: OnePlus NORD da 12+256 GB in forte sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un OnePlus NORD da 12+256 GB. Lo sconto segnalato è di 200€, ovvero del 40%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo smartphone è 499€, ma di norma nell'ultimo periodo era possibile trovarlo in offerta a un prezzo non più alto di 380€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

OnePlus NORD propone 12 GB di RAM, uno spazio di archiviazione da 256 GB, un display da 6.44 pollici a 90 Hz Fluid AMOLED. Dispone di una fotocamera posteriore da 48MP + 8MP + 5MP + 2MP e una fotocamera frontale da 32MP + 8MP. La batteria è da 4.100 mAh con ricarica rapida da 30 minuti per un uso giornaliero.