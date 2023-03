eBay: il coupon dedicato ai prodotti Xiaomi è ora attivo, vediamo date e dettagli

A partire da oggi, 30 marzo 2023, è disponibile un nuovo coupon di eBay Italia, dedicato ai prodotti di Xiaomi. Vediamo tutti i dettagli sul periodo di disponibilità, sulla percentuale di sconto e sui metodi di utilizzo.

Il coupon XIAOMIDAYS23 sarà disponibile fino al 12 aprile 2023 (ore 23:59 italiane). Questo codice applica un 15% di sconto su una serie di prodotti specifici, per un massimo di 50€ a utilizzo. Ogni utente può sfruttare il coupon per un massimo di 4 volte, per quindi uno sconto massimo totale di 200€. Per attivare il coupon è necessario prima di tutto inserire uno o più prodotti validi nel carrello e prima di pagare inserire il codice XIAOMIDAYS23 nel campo dedicato. Per vedere quali prodotti potete acquistare utilizzando il codice di Xiaomi, potete semplicemente raggiungere questo indirizzo.

Il banner del coupon di Xiaomi su eBay Italia

Ovviamente troverete tutta una serie di smartphone da acquistare, come il Xiaomi Redmi Note 11 Pro che passa da 289€ a 245.65€. Questo modello propone 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W e schermo da 6.67 pollici.

Xiaomi produce però anche tanti altri prodotti, come uno speaker Bluetooth, televisori e prodotti per la casa come umidificatori, robot aspirapolvere e aspirapolvere senza fili.