Xbox Game Pass: i giochi in arrivo confermati all'ID@Xbox di aprile 2023

Durante l'ID@Xbox che è andato in onda questa sera sono state annunciati o confermati alcune dei giochi indipendenti in arrivo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass nel corso delle prossime settimane di aprile 2023.

In alcuni casi parliamo di giochi già confermati per il servizio ad abbonamento di Microsoft ma che erano sprovvisti ancora di una data di uscita ufficiale, come nel caso di Homestead Arcana. Gli altri invece erano già noti, ma in ogni caso un promemoria fa sempre comodo, dato che parliamo di titoli in arrivo con la seconda mandata del mese di aprile 2023 del Game Pass, mentre la prima è stata annunciata ieri e include Ghostwire Tokyo.

Di seguito l'elenco dei giochi in arrivo su Game Pass confermati durante l'ID@Xbox, in ordine di uscita:

Coffe Talk Episode 2 - 20 aprile

Homestead Arcana - 21 aprile

Cassette Beast - 26 aprile

The Last Case of Benedict Fox - 27 aprile

Coffe Talk - Episode 2: Hibiscus & Butterfly, è il secondo capitolo di questa avventura grafica e simulazione di rapporti tra barista e clienti, ambientato in una Seattle in cui vivono sia esseri umani che varie creature mitologiche. Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate la recensione del primo capitolo di Coffee Talk.

Homestead Arcana invece è un'avventura GDR con elementi da simulatore agricolo. Nei panni di un mago dovremo coltivare delle piante per potenziare i nostri incantesimi basati sulla magia della natura, mentre indaghiamo su un pericolo miasma che corrompe tutto ciò che incontra.

Cassette Beast è un gioco di ruolo che riprende alcune delle meccaniche classiche di Pokémon e Digimon. Dopo essere naufragati su una misteriosa isola otterremo la capacità di trasformarci nelle varie bestie che la popolano. Il gameplay è caratterizzato da scontri a turni come nella serie Game Freak, con la possibilità di "catturare" varie creature per assumerne le fattezze e abilità, farle salire di livello o fonderle per creare una nuova.

Ultimo, ma non per importanza, The Last Case of Benedict Fox è un metroidvania in cui vestiremo i panni di un investigatore dotato di un legame con un demone, che sfrutta questa sua peculiarità per esplorare la mente dei morti e trovare così indizi sull'omicidio di una giovane coppia e sulla scomparsa del loro bambino. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima.