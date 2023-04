Xbox Game Pass, i giochi di inizio aprile 2023 annunciati da Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente i giochi che entreranno nel catalogo riservato agli utenti abbonati a Xbox Game Pass all'inizio del mese di aprile 2023, confermando l'arrivo di Ghostwire: Tokyo ma anche di diverse altre produzioni:

Loop Hero (console e PC) - 4 aprile

Iron Brigade (cloud e console) - 6 aprile

Ghostwire: Tokyo (cloud, console e PC) - 12 aprile

NHL 23 (console) EA Play - 13 aprile

Minecraft Legends (cloud, console e PC) - 18 aprile

Loop Hero è un meta roguelike a base di carte in grado di creare dipendenza, ambientato in un mondo imprigionato in un loop da una creatura potente e malvagia. Dovremo usare il nostro mazzo per posizionare nemici, edifici e terreni mentre il nostro personaggio li attraversa. La recensione di Loop Hero.

Iron Brigade è un brillante tower defense sviluppato da Double Fine Productions in cui, sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, dovremo gestire schieramenti di mech per sbarrare la strada a orde di nemici misteriosi e letali. Si tratta di uno strepitoso mix di azione e strategia, come scritto nella recensione di Iron Brigade.

Ghostwire: Tokyo debutta invece su Xbox Game Pass dopo il termine dell'esclusiva PlayStation e ci mette al comando di un guerriero spirituale, riportato in vita da un fantasma per affrontare le anime dannate che hanno invaso la capitale giapponese, trasformandola in un inferno in terra. La recensione di Ghostwire: Tokyo.

NHL 23 è l'ultima edizione dello sportivo targato Electronic Arts, disponibile per gli abbonati Ultimate che possono accedere anche al catalogo EA Play, mentre infine Minecraft Legends segna l'esordio di una nuova avventura a base fantasy ambientata nel Sopramondo, da giocare in solitaria oppure insieme agli amici.

Infine, Microsoft segnala anche il ritorno su Xbox Game Pass di Goat Simulator (cloud, console e PC) dopo un periodo di assenza.