Atomic Heart: patch 1.4 disponibile, con modalità a 120 fps per PS5 e Xbox Series X|S

Continua il supporto post-lancio di Mundfish per Atomic Heart, che oggi si aggiorna tramite la patch 1.4.0.0 su PC e console. Si tratta di un aggiornamento di spessore, dato che tra le altre cose aggiunge la modalità a 120 fps per PS5, Xbox Series X e S.

La novità principale, come detto, è la nuova modalità a 120 fps su console. Gli sviluppatori precisano che è disponibile solo sulle TV supportate con HDMI 2.1 e non assicurano che il gioco giri costantemente a 120 fps. Non è stato condiviso inoltre il target di risoluzione per questa modalità.

Altra aggiunta gradita è l'opzione per regolare a piacimento le dimensioni degli elementi dell'interfaccia e dei sottotitoli, dato che molti giocatori lamentano che le scritte sono troppo piccole. Inoltre è stato risolto un problema relativo allo sblocco di alcuni obiettivi.

Le note della patch, che potrete consultare in lingua inglese da qui, parlano anche di ombre migliorate, shader aggiornati, la possibilità di depredare i corpi che si trovano in acqua e fix a problemi più o meno noti, inclusi quelli relativi ad alcune quest.