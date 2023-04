Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i prossimi giochi di fine aprile 2023?

Ci avviciniamo all'annuncio dei prossimi giochi in arrivo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, con la mandata di titoli di fine aprile e inizio maggio 2023 che dovrebbe essere resa nota domani, martedì 18 aprile 2023.

Con Microsoft non c'è mai la certezza assoluta delle tempistiche di annuncio per quanto riguarda il suo servizio in abbonamento, visto che spesso e volentieri il piano viene modificato di mese in mese, ma storicamente l'annuncio avviene a martedì alternati e quello di questa settimana sembra essere posizionato in maniera ideale anche rispetto alle uscite già note.

Si presenta, peraltro, come una mandata di giochi particolarmente ricca, anche considerando solo quelli già noti. Tra questi troviamo i seguenti:

Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly - 20 aprile

Homestead Arcana - 21 aprile

Cassette Beasts - 26 aprile

The Last Case of Benedict Fox - 27 aprile

Redfall - 2 maggio

Ravenlok - 4 maggio

Si tratta di una lista parziale riguardante quelli già annunciati ma che non considera quelli aggiunti a sorpresa, in attesa dell'annuncio ufficiale. Due di questi ricadono all'inizio di maggio, ma secondo il modus operandi standard verranno probabilmente annunciati con la prossima ondata di giochi, già questa settimana. In ogni caso, troviamo alcuni titoli di grande interesse come The Last Case of Benedict Fox e ovviamente Redfall, che prosegue la serie di esclusive Xbox del 2023 dopo Hi-Fi Rush e dovrebbe aprire l'annata dei grandi titoli di Xbox Game Studios.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche i giochi di inizio mese per gli abbonati e quelli in rimozione ad aprile 2023.