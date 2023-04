Discord: ora è possibile inviare e ascoltare i messaggi vocali

Discord ha introdotto con un aggiornamento della piattaforma i messaggi vocali, che gli utenti potranno inviare e ricevere in server pubblici e in privato, seppur con alcune limitazioni.

Al momento è possibile condividere un vocale di massimo 20 minuti solo con un messaggio diretto, di gruppo o su un server che abbia meno di 200 membri. Possono essere ascoltati da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, anche su PS5 dove Discord è stato introdotto con un aggiornamento a fine febbraio, ma si possono inviare solo utilizzando la app per mobile.

Per il resto la funzione è molto simile a quella di Telegram e WhatsApp. Come potrete vedere nell'esempio qui sotto, basta tenere premuto il tasto apposito per iniziare la registrazione e rilasciarlo per concluderla (è possibile anche bloccare il tasto per comodità nei messaggi più lunghi).

Un esempio dei messaggi vocali di Discord

Insomma, da ora potrete pontificare quanto volete sul meta del vostro gioco preferito senza interruzioni, ma volendo è possibile vietare i messaggi vocali su un server, tramite Server Settings > Roles.

Chiaramente la funzionalità è stata appena introdotta e quindi è lecito aspettarsi in futuro ulteriori aggiornamenti che la migliorino, ad esempio permettendo di inviare i vocali anche tramite PC e altri device.