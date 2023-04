Xbox Game Pass: 5 giochi lasceranno il catalogo a fine aprile 2023

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato i giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass alla fine di aprile 2023 o al più tardi il primo maggio. In totale sono cinque e includono Dragon Quest Builders 2 e Destroy All Humans!. Di seguito l'elenco completo:

Tetris Effect: Connected - PC e console

Dragon Quest Builders 2 - PC, console e cloud

Destroy All Humans! - PC, console e cloud

Unsouled - PC, console e cloud

Bugsnax - PC, console e cloud

Tenete presente che la lista qui sopra potrebbe allargarsi nei prossimi giorni e per conoscere quella definitiva dovremo attendere l'annuncio di Microsoft della prossima mandata di titoli che approderanno su PC e Xbox Game Pass nella seconda a fine aprile, che potrebbe arrivare tra pochissimo.

In ogni caso se siete interessati a uno o più dei giochi qui sopra, vi suggeriamo di approfittare della loro presenza su Game Pass finché siete in tempo. In alternativa vi ricordiamo che come al solito tutti i giochi di prossima rimozione dal servizio vengono scontati del 20% sullo store di Xbox (salvo offerte ancor più vantaggiose), quindi potrete acquistarli a prezzo ridotto e continuare a giocarci anche dopo che avranno lasciato il catalogo.

Che ne pensate, vi interessa qualcuno dei titoli in uscita dal Game Pass?