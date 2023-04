Tango GameWorks lavora a un JRPG per un insider, dopo Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush

Tango GameWorks ha confermato di essere un team piuttosto imprevedibile, con il recente lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush e l'uscita della nuova proprietà intellettuale Ghostwire Tokyo, dunque l'idea che possa stare lavorando a un JRPG non è da escludere a priori, nonostante il genere non rientri propriamente nel DNA del team.

A rivelare l'informazione è il presunto insider eXtas1s in uno dei suoi video su YouTube. La fonte è dunque difficile da verificare, ma lo youtuber in questione si è dimostrato affidabile in alcune occasioni passate, come quando ha riportato l'arrivo della remaster di Baten Kaitos e fatto trapelare un video di Overdose, il presunto nuovo gioco di Hideo Kojima.

In ogni caso, va presa come una voce di corridoio assolutamente selvaggia e non verificata: per eXtas1s, Tango GameWorks sarebbe dunque al lavoro su un RPG di stampo nipponico, incentrato su una nuova proprietà intellettuale. Non si tratterebbe dunque di The Evil Within 3, nonostante il titolo sia rientrato in varie voci di corridoio in precedenza.

Certo è che si tratterebbe di una variazione notevole rispetto alle produzioni precedenti del team, ma questo ha comunque dimostrato di essere molto eclettico, passando facilmente da generi e atmosfere anche molto diverse. Inoltre, l'uscita di scena di Shinji Mikami potrebbe aprire una nuova fase per lo studio nipponico di Bethesda, dunque non si escludono colpi di scena.