PlayStation cancella "veramente tanti giochi", dice Shuhei Yoshida

Negli ultimi anni Sony è stata in grado di pubblicare una serie di grandi giochi AAA di enorme successo commerciale. Ovviamente non è questione di fortuna, ma di una gran quantità di fattori che si sommano assieme, dall'avere tanti team pieni di sviluppatori abili a riuscire a sviluppare IP interessanti. Inoltre, il merito è anche del fatto che molti progetti vengono in realtà cancellati. A svelarlo è Shuhei Yoshida.

Parlando con The Guardian, Shuhei Yoshida ha affermato che "PlayStation accoglie nuove idee e molte di queste falliscono. Creiamo un prototipo, lo valutiamo, decidiamo se spendere più tempo e risorse o se semplicemente fermarci. Cancelliamo veramente tanti giochi. Di solito cerco di convincere gli sviluppatori che sto cercando di salvarli dal rimanere bloccati su questo progetto."

"Tendiamo a lavorare con persone che hanno idee forti, amiamo queste persone, quindi cercare di cambiare o fermare i loro progetti è veramente dura. In questa industria tutto quello che conta è il talento. Io ho cercato di aiutarli più che ho potuto".

Chiaramente Yoshida fa riferimento prima di tutto a progetti che non hanno mai realmente visto la luce. Non si parla di cancellare a più non posso seguiti o addirittura giochi già annunciati, anche se ovviamente anche questo può accadere.

Shuhei Yoshida ha anche affermato che un futuro dominato da giochi live service sarebbe "noioso".