Star Trek: Resurgence, data di uscita e nuove immagini per il gioco

Star Trek: Resurgence ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Dramatic Labs contestualmente alla pubblicazione di tante nuove immagini del gioco: sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox a partire dal 23 maggio.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, Star Trek: Resurgence è un'avventura a base narrativa i cui eventi si svolgono poco dopo quelli di Star Trek: The Next Generation, introducendo tutta una serie di personaggi inediti e situazioni tradizionali per il franchise.

Nello specifico, assumeremo il controllo di due protagonisti, il primo ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz, impegnati nel rivelare un inquietante mistero legato a due civiltà sull'orlo della guerra: riusciremo a fermare il conflitto in tempo?

Abbiamo provato Star Trek: Resurgence lo scorso giugno, trovandoci di fronte un'esperienza che vanta tanti tratti in comune con le produzioni targate Telltale Games, pur senza adottare una struttura episodica.

Certo, per il momento le perplessità sulla qualità di questa trasposizione sono diverse e riguardano non solo il comparto tecnico, ma anche il gameplay stesso, che potrebbe finire per rivelarsi fin troppo passivo: scopriremo la verità il prossimo 23 maggio.