ASUS ROG Ally ha una data di uscita, il prezzo sarà inferiore ai 1000 dollari

ASUS ROG Ally ha una data di uscita ufficiale, fissata al prossimo 11 maggio: solo una manciata di giorni ci separano dal debutto del nuovo handheld in stile Steam Deck, insomma, ma il prezzo non è ancora noto, sebbene ASUS assicuri che sarà inferiore ai 1000 dollari.

Come saprete, abbiamo provato ASUS ROG Ally e siamo rimasti molto ben impressionati dalle specifiche tecniche del dispositivo, che arriverà nei negozi in due differenti versioni, una più spinta e una sicuramente meno costosa.

Esiste tuttavia il rischio concreto che la cifra richiesta per l'acquisto dell'handheld ASUS superi di parecchio quella richiesta per il già citato Steam Deck, specie nella versione più potente, e questo fattore potrebbe influire negativamente sulle possibilità di successo del prodotto.

Durante i nostri test abbiamo potuto verificare le tante qualità del ROG Ally, sebbene in alcuni frangenti (vedi le applicazioni cloud) l'esperienza risulti meno convincente. Sul piano delle specifiche, ad ogni modo, c'è ben poco di che lamentarsi vista la presenza di un sofisticato SoC AMD con CPU Zen 4 e GPU RDNA 3.

Aggiornamento

A quanto pare non tutte le fonti concordano sulla data di uscita di ASUS ROG Ally: stando ad alcuni siti, fra cui The Verge, l'11 maggio verranno semplicemente annunciati il periodo di lancio e il prezzo del dispositivo. A questo punto non resta che attendere per capire come stanno davvero le cose.

