Baldurs Gate 3: Larian ha lanciato Blood in Baldur's Gate, un gioco gratuito investigativo

Larian Studios ha lanciato Blood in Baldur's Gate, un gioco gratuito promozionale da browser legato ovviamente a Baldurs Gate 3, in cui i giocatori devono condurre un'investigazione riguardante dei fatti di sangue accaduti 15 anni prima quelli che vivremo nel nuovo capitolo della serie.

Vediamo il filmato introduttivo di Blood in Baldur's Gate:

Cosa si fa nel gioco? In realtà non molto, almeno per ora. Sostanzialmente i giocatori seguono il caso del gioco leggendo l'evento del giorno sulla mappa di Baldur's Gate, la città, e votando per decidere dove proseguire le indagini il giorno dopo. Comunque sia c'è anche un inventario, quindi immaginiamo che si potranno ottenere oggetti e compiere azioni differenti.

Si parte da un cadavere ritrovato a Sailor's Crossing e si deve decidere, dopo aver letto la descrizione, se andare ad Admiral's Way o a Fisher's Wharf.

La mappa di Baldur's Gate

Se volete partecipare alle indagini di Blood in Baldur's Gate, non vi resta che seguire la scia di sangue, ossia cliccare sul link.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà il 31 agosto 2023 su PC e PS5.