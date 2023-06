Sonic: un dessert in edizione limitata festeggia il 32° anniversario dell'icona di Sega

Sega e la pasticceria giapponese Hiromi Cake hanno unito le forze per dare vita a uno speciale dessert in edizione limitata di Sonic, per festeggiare il 32° anniversario del porcospino blu, che ha debuttato nel mondo dei videogiochi il 23 giugno del lontano 1991.

Per l'occasione Hiromi Cake ha ideato una monoporzione che celebra sia la ricorrenza che il recente lancio di Sonic Origin Plus, che tutti gli appassionati e i golosi di dolci potranno acquistare fino al 31 agosto 2023 presso i punti vendita di Roma (Via Fabio Massimo, 31 e Via Reggio Emilia 22/24, secondo negozio che aprirà il 5 luglio) e Milano (Viale Coni Zugna, 52).

La monoporzione sarà disponibile in due varianti, una con il logo di Sonic Origins Plus e una con il personaggio di Sonic. Questo dessert omaggia sia il videogioco che sapori tipici del Sol Levante. È composta, infatti, da una mousse allo yogurt con inserto di mora e yuzu (un agrume) e biscuit allo shiso, una variante di basilico giapponese.

Non solo, ogni confezione include delle card da collezione con un artwork esclusivo che immortala i bozzetti originali disegnati da Takashi Iizuka, boss e figura storica del Sonic Team.

Questo dessert non è l'unica iniziativa per festeggiare l'anniversario di Sonic. Infatti pochi giorni fa è arrivato un aggiornamento a tema per Sonic Frontiers che include un costume da festa e il tanto atteso New Game Plus.