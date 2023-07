The Medium su Nintendo Switch in versione cloud, trailer di lancio

La verità sta probabilmente nel mezzo, come avranno modo di scoprire i possessori di Nintendo Switch grazie alla versione cloud del gioco, disponibile via eShop al prezzo promozionale di 42,49€ e con le immancabili clausule per la "restituzione" entro quattordici giorni laddove il titolo venga utilizzato per meno di due ore.

Approdato su Xbox Series X|S come esclusiva temporale all'inizio del 2021, per poi arrivare su PS5 nel settembre dello stesso anno, The Medium è stato accolto dalla critica con voti davvero contrastanti : c'è chi lo ritiene un gioiello e chi un prodotto addirittura mediocre.

L'avventura horror The Medium è ora disponibile anche su Nintendo Switch , sebbene nell'ormai tradizionale versione cloud: lo conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bloober Team.

Nintendo Switch e il cloud

È buffo pensare a come Nintendo sia sempre stata generalmente indietro sul fronte dell'online rispetto a PlayStation e Xbox, ma abbia poi puntato in maniera convinta sul cloud per portare su Switch esperienze che la console non sarebbe in grado di gestire in tempo reale, ricorrendo appunto allo streaming.

La lista dei giochi disponibili in versione cloud su Nintendo Switch include Assassin's Creed Odyssey, Control, Hitman 3, Marvel's Guardians of the Galaxy, la serie di Kingdom Hearts, A Plague Tale: Requiem, Dying Light 2: Become Human e diversi episodi di Resident Evil, incluso Village.