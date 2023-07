Batman: Arkham Knight, mod aggiunge il ray tracing su PC e spinge la grafica al limite

Batman: Arkham Knight ha ricevuto una mod, realizzata da Digital Dreams, che aggiunge il ray tracing alla versione PC del gioco, spingendone la grafica al limite e consegnandoci una Gotham City mai così bella.

Considerando quanto tempo è passato dalla nostra recensione di Batman: Arkham Knight per PC, non c'è dubbio che il pacchetto riesca a spingere il comparto tecnico del capolavoro di Rocksteady Studios, pur lasciando intatte alcune limitazioni come, ad esempio, la resa della pioggia.

Naturalmente per muovere la grafica rinnovata del gioco e tutti i pesanti effetti attivati serve una configurazione di tutto rispetto, e in questo caso una potentissima NVIDIA RTX 4090 sembra il minimo indispensabile per poter puntare ai 4K a 60 fps con tutte le impostazioni al massimo.