Nintendo Switch: classifica dei Million Seller, Mario Kart 8 Deluxe a 48 milioni di copie

Nintendo ha aggiornato la lista e i dati dei "Million Sellers" di Switch, ovvero i giochi first party di maggior successo pubblicati dalla grande N per la sua console portatile. Al primo posto troviamo ancora una volta il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe con oltre 48 milioni di copie vendute, seguito da Animal Crossing: New Horizons a 40,17 milioni di copie.

Di seguito la top 20 dei Million Sellers di Switch aggiornati al Q3 2022 (con alcune eccezioni, che abbiamo segnalato) realizzata sulla base dei dati ufficiali Nintendo da l'utente Twitter Pierre485:

Mario Kart 8 Deluxe - 48,41 milioni Animal Crossing: New Horizons - 40,17 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 29,53 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 27,79 milioni Pokémon Spada e Scudo - 25,37 milioni Super Mario Odyssey - 24,4 milioni di copie Super Mario Party - 18,35 milioni di copie Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 14,92 milioni Ring Fit Adventure - 14,87 Pokémon Let's GO Pikachu ed Eevee - 14,81 milioni Leggende Pokémon Arceus - 13,91 milioni di copie New Super Mario Bros. U Deluxe - 13,31 milioni (aggiornato al Q1 22) Splatoon 2 - 13,30 milioni (aggiornato al Q1 22) Luigi's Mansion 3 - 11,43 milioni (aggiornato al Q1 22) Super Mario 3D World + Bowser's Futy - 9,43 milioni (aggiornato al Q1 22) Super Mario 3D All-Stars - 9,07 milioni (aggiornato al Q4 21) Mario Party Superstars - 8,07 milioni Splatoon 3 - 7,9 milioni Super Mario Maker 2 - 7,89 milioni (aggiornato al Q4 21) Nintendo Switch Sports - 6,15 milioni

Mario Kart 8 Deluxe si conferma il titolo di maggior successo di Nintendo Switch

Come possiamo vedere al terzo posto troviamo Super Smash Bros. Ultimate, seguito con un distacco marginale da The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nella Top 20 sono presenti ben quattro giochi (o coppie) Pokémon: Spada e Scudo al quinto posto, i remake Diamante Brillante e Perla Splendente all'ottavo, Let's GO Pikachu ed Eevee all'undicesimo e Leggende Pokémon Arceus all'undicesimo posto.

Splatoon 3 si è dimostrato un grande successo, debuttando direttamente al diciassettesimo posto della classifica dei Million Seller di Switch a pochi mesi dal lancio. Xenoblade Chronicles 3 con 1,7 milioni di copie invece si piazza alla posizione numero 44 e si aggiudica il primato come miglior lancio della serie.

Dai dati condivisi oggi da Nintendo apprendiamo anche Switch ha raggiunto quota 114,3 milioni di console vendute in tutto il mondo e che la compagnia formerà una joint venture con DeNA per giochi mobile e servizi.