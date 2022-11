Nintendo e DeNa fondano una nuova joint venture per giochi mobile e servizi

Nintendo ha annunciato la creazione di una nuova joint venture con DeNa, per la creazione e il supporto di nuovi giochi presumibilmente concentrati nell'ambito mobile, segmento di mercato in cui la compagnia è specializzata, ma anche per rafforzare servizi e infrastrutture online.

La nuova collaborazione tra le due compagnie diventerà pienamente operativa a partire dall'inizio di aprile 2023 e ha l'obiettivo di "offrire esperienze e servizi al di fuori del sistema da gioco dedicato", ovvero titoli non necessariamente per Nintendo Switch, sembrerebbe, in base a quanto riferito da Nintendo.

Non sembra trattarsi solo di giochi, tuttavia: il comunicato parla anche del mantenimento e l'espansione del sistema Nintendo Account, facendo pensare che la joint venture sia incentrata anche sul rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture online.

Nintendo e DeNa

La joint venture costituirà una sussidiaria specifica di Nintendo, con a capo Tetsuya Sasaki e l'obiettivo di concentrarsi su ricerca e sviluppo, oltre al rafforzamento della digitalizzazione del business Nintendo.

Il capitale da 5 miliardi di yen viene fornito all'80% da Nintendo e al restante 20% da DeNa, cosa che fa ben capire come sia, sostanzialmente, una sussidiaria quasi totalmente controllata da Nintendo. Restiamo dunque in attesa di vedere cosa porterà questa nuova iniziativa della casa di Kyoto in ambito mobile e tecnologico.

Ricordiamo che DeNa ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della maggior parte dei giochi mobile pubblicati da Nintendo come Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp, e Mario Kart Tour su Android e iOS, ambito su cui evidentemente la compagnia ha intenzione di continuare a puntare.