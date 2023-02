PS5: Twisted Metal potrebbe essere il gioco di Firesprite, con supporto per PlayStation VR2

Proseguono le voci di corridoio che vogliono Firesprite al lavoro su Twisted Metal per PS5, ma intanto si arricchiscono di ulteriori particolari come il possibile supporto per PlayStation VR2 e il fatto che possa essere lanciato al day one anche su PC.

Dall'acquisizione di Firesprite Studios da parte di Sony PlayStation non abbiamo ancora capito a cosa stia lavorando il team in questione, tranne l'idea che possa essere uno dei vari giochi live service che la compagnia ha in programma di lanciare in questi anni per PS5.

Già tempo fa era emersa l'idea che il team stesse lavorando a Twisted Metal e questa cosa persiste anche in altre voci di corridoio, che arricchiscono il quadro aggiungendo anche altri particolari. In base a diversi annunci di lavoro pubblicati dal team, riguardanti un Principle Physics Programmer e un Designer, il gioco in questione pare essere un "gioco d'azione multiplayer tripla A su Unreal Engine 5".

Le richieste riguardanti il candidato riguardano anche possibile "esperienza in gameplay per VR", mentre in altre parti si menziona anche la conoscenza di servizi come Steam e PSN. Mettendo tutto insieme, alcuni tracciano come profilo del gioco una nuova versione di Twisted Metal, che potrebbe avere supporto per PlayStation VR2 ed essere lanciato al day one anche su PC, considerando che questa dovrebbe essere la politica per i giochi live service di Sony.