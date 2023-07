Dredge, l'update 1.2 aggiunge modalità Foto, nuove creature e una modalità rilassante

Le note della patch 1.2 di Dredge

Dredge ci fa esplorare un mare colmo di mostruosità

Tramite Steam, Black Salt Games ha condiviso la patch note dell'aggiornamento 1.2 di Dredge tramite la quale ha spiegato di aver introdotto una modalità Fotografica che si ottiene aiutano un nuovo personaggio (La fotografa) che si trova in un nuovo campo su un'isola a sud di The Marrows.

C'è poi una nuova modalità che cambia sensibilmente il modo di giocare a Dredge. Si tratta della Modalità Passiva che si può attivare in qualsiasi momento tramite il menù delle Impostazioni: in questa modalità le creature delle profondità non ci faranno del male e risulta quindi un modo molto più rilassante per giocare.

Inoltre, sono state aggiunge dieci nuove aberrazioni e anche otto nuovi animali da incontrare. Ci sono poi una serie di impostazioni extra per Dredge. Potremo attivare il V-sync, fare in modo che la telecamera non segua l'orientamento della barca in automatico, che il gioco non vada in pausa in automatico in certe situazioni e sono stati aggiunti dei modificatori per personalizzare la sensibilità del movimento del cannocchiale e gli effetti VFX. Infine c i sono alcune correzioni ai bug.

Il precedente update 1.1.0 aveva già introdotto alcune novità di gioco e varie correzioni.