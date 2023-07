PS Plus Premium: The Callisto Protocol è il nuovo gioco in prova gratuita

Sony Interactive Entertainment ha aggiunto alla lista di giochi disponibili in prova gratuita tramite PS Plus Premium un nuovo videogioco: parliamo di The Callisto Protocol. Il gioco horror può essere provato per un tempo limitato di un'ora se si è abbonati senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che The Callisto Protocol ha una longevità di circa dieci ore, quindi un'intera ora dovrebbe essere sufficiente per farsi un'idea di qual è la qualità del gioco e se quanto proposto sia adatto a noi. Ricordiamo anche che PS Plus Premium è il livello massimo del servizio di Sony per PlayStation. I precedenti sono Essential ed Extra.