Epic Games Store, il gioco gratis del 6 luglio 2023 è disponibile per il download

Come ogni giovedì alle 17.00, è ora disponibile il gioco gratis per gli utenti dell'Epic Games Store di oggi, 6 luglio 2023: come annunciato la settimana scorsa, si tratta stavolta dell'action RPG in stile metroidvania GRIME.

Effettuare il download è facilissimo: non dovrete fare altro che visitare la pagina di GRIME su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto il gioco resterà nella vostra libreria Epic per sempre e sarà possibile scaricarlo e installarlo ogni volta che lo vorrete. A una condizione, sia chiaro: dovrete riscattarlo entro le 17.00 del 13 luglio 2023, quando verranno messi a disposizione i giochi gratis annunciati oggi.