Sonic the Hedgehog 3: nuovo teaser trailer per il film in arrivo a fine 2024

Sonic the Hedgehog 3 arriverà a fine 2024, più precisamente il 20 dicembre, e l'account ufficiale del film ha pubblicato un teaser trailer per mostrare la versione finale del titolo. Purtroppo è tutto qui, nel senso che non si vede praticamente niente del film.

Comunque sia il titolo stesso dà un suggerimento abbastanza esplicito sulla vociferata presenza di Shadow nella storia. Dove? Nella colorazione dello stesso, i cui toni ricordano incredibilmente quelli del personaggio. Inoltre la musica che accompagna il formarsi del logo è un remix di Live & Learn di Sonic Adventure 2, che aveva Shadow come coprotagonista.

Un terzo indizio è nel testo del post in cui è stato pubblicato il teaser, oltretutto davvero esplicito, in cui possiamo leggere: "Avete tutti pensato che fossi finito, ma io ho aspettato sottoterra. Quello che avete visto finora è solo una #shadow di ciò che accadrà..." Abbiamo lasciato l'hashtag in inglese per non perdere il gioco di parole e il riferimento. Vediamo il video: