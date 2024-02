Palworld: i VIP giapponesi ricevono l'ordine di non nominare il gioco per non rischiare problemi

Secondo un report di Tokyo Sports, tradotto in inglese da VGC, le celebrità giapponesi hanno ricevuto dai propri agenti il consiglio di evitare di citare Palworld in pubblico o sui social media, per non subire alcun tipo di critica da parte di The Pokémon Company.

"Abbiamo detto ai nostri talenti di non menzionare Palworld sui social media o in pubblico", ha detto la fonte. "Questo è stato fatto per considerazione del lato Pokémon come agenzia. Questa decisione è stata presa in considerazione di future potenziali collaborazioni".

Pare quindi che il tutto nasca direttamente dalle agenzie giapponesi, come mossa preventiva, non tanto da una richiesta di The Pokémon Company.