Twitch, nasce Lirica Ludica, il canale che parla di design di videogiochi con dei veri designer italiani

Il game designer italiano Mattia Traverso (Fru, Last Day of June) ha avviato su Twitch una bella iniziativa: una serie di streaming dedicati ad analizzare il design di alcuni tra i più noti videogiochi sviluppati in Italia, insieme a chi li ha progettati.

Il primo episodio, che trovate in fondo alla notizia, è stato dedicato a Last Day of June, gioco cui ha lavorato in prima persona. Il prossimo appuntamento è stato fissato tra tre giorni e vedrà la partecipazione di Matteo Sciutteri per parlare del design del suo Fall of Light. Comunque sia, il calendario dei prossimi mesi è già bello fitto, dato che si parlerà di Nauticrawl, di Daymare 1998, di Close to the Sun, di The Way of Life, di Nantucket, di Redout, di Conglomerate 451 e di molti altri titoli sviluppati nel nostro paese.

Il nostro invito è quindi quello di seguire il canale Twitch mattiadesign a questo indirizzo per non perdere nessuno degli appuntamenti proposti (comunque li potrete sempre recuperare in differeti). In fondo chi meglio di chi li sviluppa videogiochi può spiegarvi come si creano?

Per il calendario completo degli streaming di mattiadesign, cliccate qui.

Guarda Lirica Ludica - Analisi settimanali di Game Design italiano di mattiadesign su www.twitch.tv