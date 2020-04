Animal Crossing: New Horizons celebra Avengers: Endgame con la creazione di questo giocatore

A breve Avengers: Endgame spegnerà la sua prima candelina, dato che debuttò nei cinema di tutto il mondo quasi un anno fa ormai. In questa notizia il film di Marvel Studios incontra Animal Crossing: New Horizons, la nuova esclusiva imperdibile ora disponibile su Nintendo Switch. Vi state chiedendo come? Bene, proseguiamo allora.

Un giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di celebrare Avengers: Endgame realizzando un poster del film semplicemente incredibile. Naturalmente ha sfruttato lo strumento di creazione dei modelli proposto dal titolo di Nintendo (i cosiddetti pattern) per poi disporli a terra a comporre la sua creazione. Ad occhio il poster in questione è composto di circa otto pattern, e sicuramente sarà costato parecchio lavoro al suo creatore.

Eccovi l'immagine del poster di Avengers: Endgame su Animal Crossing: New Horizons. Si tratta di una delle tante citazioni da parte dei giocatori, nei giorni scorsi per esempio vi abbiamo anche mostrato un codice per trasformare l'Abitante in Doomguy. E chissà quante altre sorprese arriveranno nelle settimane a venire!