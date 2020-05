Fortnite, Pow3r parteciperà al torneo di beneficenza Gamers Without Borders

I Gamers Without Borders rappresentano un'iniziativa preziosa: si tratta di sette settimane di tornei, finalizzati ad una raccolta fondi per la beneficenza, in particolare quest'anno per aiutare ospedali e istituti di ricerca nella lotta al coronavirus. Il prossimo appuntamento si terrà all'insegna di Fortnite, e parteciperà anche un ospite tutto italiano: Pow3r.

Gli organizzatori dei Gamers Without Borders hanno confermato che il quarto torneo sarà a tema Fortnite Battaglia Reale, dunque con streamer e pro player che competeranno all'interno del titolo di Epic Games; la società, comunque, non ha sponsorizzato nulla di tutto ciò.

Tutto il denaro raccolto verrà interamente devoluto in beneficenza; i giorni da tenere d'occhio vanno da oggi, martedì 19 maggio 2020, al prossimo giovedì 21 maggio 2020, nel corso dei quali 50 team da due persone ciascuno si sfideranno su Fortnite Capitolo 2, tutti provenienti dall'Europa. Probabilmente di mezzo ci sarà l'ultimo Aggiornamento 12.60 della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, comunque.

Il montepremi di questo singolo torneo di Fortnite ammonta a 2 milioni di dollari, ma in totale i Gamers Without Borders garantiranno 10 milioni di dollari ad istituti finalizzati alla ricerca, per combattere il coronavirus. Tra i partecipanti di rilievo, oltre a Pow3r dei Fnatic, citiamo almeno Stompy (Vitality), Airwaks (Vitality), Mongraal (FaZe Clan.EU), aqua (Cooler Esport), mitr0 (Team Liquid), benjyfishy (NRG) e MrSavage (100Thieves_EU). Voi li seguirete sui canali social e su YouTube?