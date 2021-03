Loop Hero: il trailer di lancio ci ricorda che l'uscita è imminente

Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Four Quarters hanno pubblicato il trailer di lancio di Loop Hero, un piccolo roguelike indie che promette di diventare la nuova droga (in senso metaforico) per gli appassionati del genere. Il video ci ricorda anche che l'uscita del gioco è stata fissata per domani 4 marzo 2021.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di Loop Hero, in attesa della recensione. Leggiamo anche la descrizione ufficiale del gioco:

Il Lich ha imprigionato il mondo in un loop fuori dal tempo, facendo piombare la popolazione in un caos senza fine. Usa un deck di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, edifici e terreni mentre il tuo coraggioso eroe intraprende una missione all'interno del loop. Trova ed equipaggia potenti oggetti per ciascuna classe di eroi, così potrai migliorarne l'efficacia in battaglia ed ampliare l'accampamento dei sopravvissuti per affrontare al meglio ogni avventura nel loop. Sblocca nuove classi, nuove carte, vantaggi e infidi guardiani nella tua lotta per spezzare l'infinita spirale della disperazione.