Marvel's Avengers: aumentano i punti esperienza necessari per salire di livello

Stanno per arrivare delle grosse novità per la progressione in Marvel's Avengers, dove, dal prossimo aggiornamento maggiore previsto per marzo, ci vorranno più punti esperienza per salire di livello. Come già riportato, saranno anche introdotti in gioco due nuovi personaggi: Clint Barton e Hawkeye; e sarà aggiunto il supporto nativo per Xbox Series X e PS5.

Lo sviluppatore ha spiegato la nuova progressione con la volontà di adeguare Marvel's Avengers ad altri giochi di ruolo, dove il tempo richiesto per crescere aumenta livello dopo livello. Per questo motivo i punti esperienza necessari per livellare aumenteranno dopo il 25° livello e cresceranno ulteriormente verso il 50° livello, anche se questi influenzeranno solo il livello del personaggio e non il livello di Potere. Chi ha già portato i personaggi al massimo livello non tema, perché potrà mantenerli senza variazioni.

Oltre al sistema di progressione, sarà rivisto anche quello degli oggetti cosmetici casuali, sia quelli che si trovano nelle casse, sia quelli venduti da Chastity. Anche in questo caso, chi ha già sbloccato gli oggetti non tema, perché non gli saranno sottratti.

Per il resto vi ricordiamo che l'aggiornamento Marvel's Avengers - Operation: Hawkeye sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2021 per PC, Xbox One, PS4, PS5, Stadia e Xbox Series X/S.