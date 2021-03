Resident Evil compie 25 anni oggi, condividete i vostri ricordi con Capcom

Resident Evil compie oggi 25 anni, visto che l'originale Bio Hazard uscì in Giappone proprio il 22 marzo 1996, facendo sì che la giornata di oggi, 22 marzo 2021, corrisponda proprio al 25esimo anniversario della serie, festeggiato anche da Capcom con un'iniziativa apposita.

"Oggi è il 25esimo anniversario del brand Resident Evil e abbiamo lanciato Resident Evil 25th Anniversary REMIND, una campagna speciale nella quale i fan possono inviare tweet contenenti ricordi relativi alla loro esperienza con la serie Resident Evil", ha annunciato Capcom, in questa occasione.

Il sito ufficiale dell'iniziativa per il 25esimo anniversario di Resident Evil consente di raccogliere ricordi e pensieri legati alla celebre serie di survival horror per antonomasia, mettendo insieme testi, immagini, cosplay e iniziative personali legate al titolo di Capcom, il tutto utilizzando l'hashtag #REBH25th.

L'account ufficiale Twitter di Resident Evil selezionerà gli interventi più interessanti e meritevoli che verranno ospitati sul canale ufficiale e nella pagina speciale del Resident Evil Portal su internet, in modo da poter essere visti da tutti.

Per l'occasione, anche varie altre fonti hanno ricordato l'anniversario, come l'account Twitter ufficiale di PlayStation in Giappone, che ha pubblicato un tweet celebrativo con il frammento di video d'intermezzo diventato iconico per la serie, ovvero il primo incontro con uno zombie all'interno del primo Resident Evil, momento assolutamente indimenticabile per gran parte dei videogiocatori.

Per quanto riguarda Multiplayer.it, correte a leggere lo speciale "Resident Evil compie venticinque anni: analizziamo il virus da cui tutto è cominciato" pubblicato proprio questa mattina, nel caso non l'abbiate già fatto. Guardando al futuro, siamo sempre più vicini a Resident Evil Village, di cui sono emersi i requisiti PC ufficiali annunciati da Capcom.