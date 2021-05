Chivalry 2, data di uscita della Cross-Play Open Beta per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

Dopo il primo periodo di test chiuso, adesso è giunto il momento di testare le battaglie campali multipiattaforma. Torn Banner Studios, infatti, ha annunciato la data di uscita della Cross-Play Open Beta di Chivalry 2 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il nuovo test della rete, questa volta sarà aperto a tutti: a partire dal 27 maggio 2021 fino al 1 giugno 2021 sarà possibile giocare liberamente a questo gioco multiplayer all'arma bianca, in previsione dell'uscita dell'8 giugno.

La Cross-Play Open Beta di Chivalry 2 sarà disponibile per tutti I giocatori PC (via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà possibile effettuare un pre-download della Cross-Play Open Beta un giorno prima, ovvero il 26 maggio dalle 17.

La Cross-Play Open Beta include:

● Cross-play su tutte le piattaforme: il cross-play abbatte i confini tra PC e console, consentendo ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia insieme, indipendentemente dalla piattaforma.

● The Slaughter of Coxwell (Nuova mappa Team Objective): l'ordine Mason cerca di fare un brutale esempio del pacifico villaggio di Coxwell dopo aver dichiarato il suo supporto per Argon II. Brucia il villaggio, sfonda il cancello, ruba l'oro e uccidi i soldati.

● The Battle of Darkforest (Nuova mappa Team Objective): le forze Agathian sono in agguato, pronte a tendere un'imboscata all'esercito Mason che marcia per uccidere il Duca di Fogbern Keep. Distruggi la barricata, spingi il convoglio, conquista e mantieni il corpo di guardia e uccidi il Duca.

● The Siege of Rudhelm (Mappa Team objective): dopo settimane di assedio, le forze agathiane iniziano un assalto finale a una roccaforte mason difesa dall'erede. Spingi le torri d'assedio, conquista e mantieni il corpo di guardia, brucia le tende, spingi le rampe d'assedio, conquista e mantieni il cortile e abbatti l'erede per ottenere la vittoria.

Chivalry 2.

● The Battle of Wardenglade (Team Deathmatch/ Mappa FFA): gli eserciti del Mason Order e degli Agathian Knights si incontrano in un campo di battaglia aperto alla pari.

● Tournament Grounds (Team Deathmatch/ Mappa FFA): i guerrieri d'élite dell'Ordine Mason e dei Cavalieri Agathian combattono per la supremazia e l'adorazione della folla.

● Tutti contro tutti (nuova modalità di gioco): sei tu contro tutti gli altri in questa frenesia caotica tutti contro tutti che appare per la prima volta nella Cross-Play Open Beta.

● Personalizzazione completa (novità per l'Open Beta): personalizza il tuo aspetto nel gioco e sblocca un'ampia varietà di opzioni estetiche man mano che guadagni esperienza con ciascuna delle quattro classi base e 12 sottoclassi del gioco.

● Duel Server (Novità per l'Open Beta): disponibile solo per PC, i giocatori possono scegliere di entrare in server speciali configurati per i giocatori che desiderano affinare le proprie abilità di duello 1 contro 1 con altri giocatori. I partecipanti sono invitati a rispettare il sistema dell'onore e rispettare i giocatori che mirano a concentrarsi sui duelli uno contro uno.

● Opzioni server per 64/40 giocatori (novità per l'Open Beta): vivi il caos di epici campi di battaglia medievali, lanciati in prima linea e sperimenta un vero combattimento su vasta scala che supporta fino a 64 giocatori progettati per catturare l'intensità e la portata di "La battaglia dei bastardi" da Game of Thrones. Per i giocatori interessati a battaglie più strategiche che richiedono più comunicazione e lavoro di squadra, saranno disponibili anche opzioni per unirsi a server da 40 giocatori per la modalità Team Objective.

● Cross Play Party (novità per l'Open Beta): i giocatori possono ora raggrupparsi e formare un party sulla stessa piattaforma prima di unirsi a una partita Cross-Play.

Gli utenti PlayStation potranno accedere gratuitamente all'Open Beta, senza che sia richiesto un abbonamento a PlayStation Plus. Gli utenti Xbox dovranno essere abbonati a Xbox Live Gold per giocare alla Open Beta. Ci giocherete?