Timesplitters 4: teaser suggerisce l'arrivo di novità, prima o poi

I fan di Timesplitter hanno atteso un nuovo gioco per anni oramai. Ora, pare che qualcosa si stia muovendo, o così sperano i giocatori in seguito a quello che sembra un teaser di THQ Nordic e Deep Silver. Il tutto è nato da una domanda di un giocatore su Twitter.

Come potete vedere poco sotto, un utente ha chiesto nuove informazioni riguardo a un nuovo gioco di Timesplitters, taggando sia Deep Silver che THQ Nordic. Quest'ultima ha dato manforte al giocatore, taggando a propria volta Deep Silver. La società ha replicato con un "Non abbiamo novità da condividere in questo momento", al quale è seguita la classica citazione "Quindi mi stai dicendo che c'è una possibilità" proveniente da Scemo & più scemo.

Ricordiamo che THQ Nordic è il proprietario del franchise e che Deep Silver è parte della stessa società di THQ (Embracer Group). Questo scambio di battute non può certamente essere casuale. Detto ciò, per il momento la linea ufficiale è che non vi sono informazioni da condividere. Possibile però che la situazione cambi, a un certo punto. Timesplitters 4 non ha mai visto la luce e una sua nuova versione sarebbe di certo molto gradita dai fan.

Più credibile, però, che THQ Nordic punti su una remaster o un remake di un vecchio capitolo, meno costoso da produrre. Lo scorso anno era stato suggerito l'arrivo di un remake di TimeSplitters 2, con uno strano easter egg in SpellForce 3 Fallen God: purtroppo, la compagnia ha poi confermato che era solo un divertente riferimento e nulla più. Nel frattempo, però, le cose potrebbero essere cambiate.

Speriamo che THQ Nordic e Deep Silver facciano chiarezza quanto prima. Nel frattempo, vi segnaliamo che Timesplitters 2 è completamente giocabile in Homefront: The Revolution: il codice.