Acer Swift X: il nuovo notebook dal design sottile con NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Acer Swift X è il nuovo notebook della linea caratterizzata dal design sottile e leggero, equipaggiato in questo caso con il potente processore AMD Ryzen serie 5000 e dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, per un inedito mix di bellezza, eleganza e prestazioni.

"I nuovi modelli di notebook Acer sono progettati per offrire la più ampia scelta possibile di dispositivi informatici ultraportatili e ad alte prestazioni", ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc.

"Produciamo questi notebook rispettando le esigenze dei professionisti che necessitano di dispositivi eleganti, leggeri e, allo stesso tempo, potenti per poter eseguire contemporaneamente più programmi."

Acer Swift X

"Alimentato da una potente ed efficiente architettura AMD 'Zen 3', Acer Swift X offre un'incredibile autonomia in un design ultraportatile e ad alte prestazioni", ha affermato invece Saeid Moshkelani, Senior Vice President e General Manager, Client Business Unit , AMD.

"Siamo orgogliosi di collaborare con partner chiave come Acer per fornire soluzioni premium e senza compromessi per content creator, streamer e professionisti della creatività".