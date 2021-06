Borderlands, il film: la prima foto con il cast al completo mostra i profili

Il film di Borderlands prosegue la sua produzione ed è giunta nelle ore scorse quella che è di fatto la prima foto ufficiale per il cast al completo, almeno per quanto riguarda i personaggi principali o meglio le loro silhouette, in attesa di vederne una più dettagliata.

Si tratta chiaramente di un teaser, ma consente intanto di avere un'idea più precisa dei personaggi principali e qualche dettaglio sui costumi. Quello che possiamo vedere già consente di discernere i personaggi in questione e i rispettivi attori, intanto.

Borderlands, il film: foto con i personaggi principali

Nella foto vediamo dunque Florian Munteanu come Krieg, Ariana Greenblatt nel ruolo di Tiny Tina, Jamie Lee Curtis nel ruolo di Dr. Patricia Tannis, Cate Blanchett come Lilith, Kevin Hart nei panni di Roland e Jack Black come Claptrap, anche se più che altro si tratta di quest'ultimo senza l'attore, che si occuperà del doppiaggio e non compare nella foto.

Se non altro, sembra che i costumi e le acconciature siano destinati a riprendere piuttosto fedelmente le controparti all'interno del videogioco, nonostante anche questa foto non abbia mancato di generare alcune diatribe presso i fan, come per quanto riguarda l'altezza di Lilith giudicata un po' eccessiva rispetto agli altri.

In ogni caso, gli attori scelti sono davvero di alto profilo, cosa che rappresenta già un'ottima base per la costruzione del film, in attesa di poter vedere qualcosa.