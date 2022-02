Leggende Pokémon: Arceus, quasi perfect score nei voti di Famitsu

Leggende Pokémon: Arceus è andato estremamente vicino a ottenere un perfect score sulla rivista giapponese Famitsu: il gioco sviluppato da Game Freak ha portato a casa due 10 e due 9, per un totale di 38/40.

Famitsu, i voti del numero 1733



Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Life is Strange: True Colors (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/9/8/9 [35/40]

Pokemon Legends: Arceus (Switch) - 10/9/9/10 [38/40]

A parte poche eccezioni, in effetti Leggende Pokémon Arceus ha convinto la stampa internazionale, dunque i redattori nipponici non hanno fatto che confermare una tendenza ormai piuttosto consolidata: il nuovo episodio è piaciuto.

Come si può vedere, anche Life is Strange: True Colors (recensione) è andato alla grande su Famitsu, con un bel 35/40, e lo stesso si può dire di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, che ha portato a casa un 32/40.

Chiaramente sarà interessante consultare il prossimo numero della rivista giapponese, dove troveranno posto le recensioni di alcuni fra i titoli più attesi dell'anno.