Una Xbox Series X dorata di Indiana Jones e l'Antico Cerchio in palio da Microsoft

Microsoft ha messo in palio una Xbox Series X dorata di Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Come fare per vincerla? Se dal 12 novembre al 6 gennaio vi trovate a passare per uno dei Microsoft Experience Center situati a Londra, Sydney o New York, vi basterà entrare e risolvere un puzzle per partecipare all'estrazione della console.

È chiaramente un peccato che gli utenti italiani non possano provare ad aggiudicarsi questa Xbox personalizzata, che a quanto pare ha richiesto qualcosa come 350 ore di lavoro per essere realizzata, in particolare per via del supporto a forma di altare in pietra e dello scrigno per il controller.

Non è detta l'ultima parola, ad ogni modo: una seconda opportunità di vincere la console in questione verrà data anche attraverso i canali social di Bethesda, probabilmente nello stesso periodo: tenete gli occhi aperti e controllate il regolamento per sapere se il concorso sia valido anche per chi risiede in Italia.