Il cosplay di Ciri da The Witcher 4 firmato Irine Meier è splendido

Irine Meier ha deciso di realizzare un cosplay di Ciri da The Witcher 4 per celebrare il primo, spettacolare trailer dedicato al gioco che CD Projekt RED ha presentato nel corso dell'ultima edizione dei The Game Awards.

In questo caso la talentuosa modella russa non si è limitata a interpretare il personaggio di Ciri in maniera straordinaria sotto il profilo del costume, del trucco, dell'acconciatura e degli accessori, ma ha anche realizzato gli scatti sullo sfondo di un vero castello medievale.

"Ciri sarà la protagonista di The Witcher 4, che è stato appena annunciato ai The Game Awards", ha scritto Irine nel suo post su Instagram. "Non vedo l'ora di scoprire come la sua storia si svilupperà in questa nuova saga."