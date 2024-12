La produzione di iPhone 17 Air potrebbe iniziare a breve

Numerosi mesi ci separano ancora dalla nuova serie iPhone 17 , prevista per l'autunno dell'anno prossimo. Uno degli argomenti maggiormente d'interesse in tal senso è senz'ombra di dubbio rappresentato da iPhone 17 Air, l'inedito modello compatto e sottile della lineup, che secondo alcuni report potrebbe presto entrare nella fase di produzione: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Air: la produzione è imminente?

In base a quanto riportato da diverse fonti e dal portale Digitimes, iPhone 17 Air sarebbe entrato nella cosiddetta fase "NPI", che precede la produzione vera e propria, attesa verosimilmente per i primi mesi del 2025. Entrando maggiormente nello specifico, si tratta della fase di pre-produzione in cui Apple e i fornitori di componenti valutano l'effettiva attuabilità del design finale con eventuali piccole modifiche, prima di entrare nella produzione a pieno ritmo. Una volta stabilito il design finale, la fase NPI sarà seguita immediatamente da una produzione su piccola scala, che confermi il corretto funzionamento di tutto il processo.

iPhone 17 Air

Secondo quanto sappiamo ad oggi, iPhone 17 Air presenterà uno spessore di soli 6,25 millimetri, risultando a tutti gli effetti l'iPhone più sottile di sempre, offrendo per la prima volta un modem 5G proprietario che verrà adottato anche dai futuri dispositivi Apple. Tra le specifiche attese ricordiamo inoltre un sensore singolo da 48 megapixel per la fotocamera posteriore (accompagnato da un sensore anteriore da 24 megapixel), al contrario della restante lineup.