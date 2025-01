Perché Naughty Dog è stata venduta a Sony? Lo spiega il co-fondatore dello studio

Perché Naughty Dog è stata venduta a Sony? Il co-fondatore del team di sviluppo, Andrew Gavin, ha spiegato i motivi di questa decisione, che si è tradotta in una delle migliori acquisizioni di sempre per i PlayStation Studios.

"Si tratta di una domanda che mi è stata posta innumerevoli volte, e la risposta è semplice: i costi produttivi erano ormai alle stelle", ha scritto Gavin. "Quando abbiamo fondato Naughty Dog, negli anni '80, le spese per lo sviluppo dei giochi erano gestibili. Facevamo tutto da soli, incassando i profitti da un titolo all'altro."

Il co-fondatore dello studio ha quindi snocciolato qualche cifra: dai circa 50.000 dollari necessari per realizzare un videogioco nei primi anni '80 si è passati a 100.000 dollari qualche anno dopo, mentre il primo Crash Bandicoot ha richiesto 1,6 milioni di dollari per essere prodotto.

"Arrivati al 2004, i costi per lo sviluppo di un titolo tripla A come Jak 3 hanno raggiunto i 45-50 milioni di dollari, e da allora non hanno fatto che aumentare ulteriormente. Negli anni 2000 stavamo ancora producendo ogni progetto, e lo stress di finanziare queste somme in maniera indipendente era enorme."