GTA 6 e Nintendo Switch 2 saranno i pilastri del 2025, ma da soli non basteranno

Secondo l'analista Mat Piscatella, GTA 6 e Nintendo Switch 2 saranno i pilastri del 2025 ma questi due prodotti da soli non basteranno a reggere un mercato che nel corso dell'anno che si è appena concluso ha vissuto così tante crisi.

"La flessibilità sarà il tema centrale del 2025, e rappresenta un'opportunità: gli utenti avranno la possibilità di giocare ciò che vogliono, dove vogliono e con chi vogliono", ha scritto Piscatella. "I titoli che già offrono tutto questo sono i live service di riferimento, e la sfida sarà quella di fare in modo che la gente voglia cimentarsi anche con giochi diversi."

"Sfortunatamente, il 2024 è stato brutale per tante persone in questa industria, com'era lecito attendersi. Ci sono cose che spingono a credere che alcuni settori potranno migliorare, ma non aspettatevi che quest'onda possa spingere tutte le barche in mare: Nintendo Switch 2 e GTA 6 saranno i pilastri del 2025, ma avremo bisogno anche di più di qualche sorpresa."

"Il mercato si è stratificato, i giochi più importanti sono gli stessi di cinque anni fa e potrebbero essere gli stessi da qui ai prossimi cinque anni. Scoprire novità, incoraggiare a provare cose nuove e incentivare il mercato di massa a giocare altri titoli saranno importanti per il benessere futuro dell'intero mercato videoludico."